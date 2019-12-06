НАБУ взялось за "слугу народа"

Детективы Национального антикоррупционного бюро внесли в единый реестр досудебных расследований сведения по материалам по депутату "Слуги народа" Андрею Холодову.

Причиной стала публикация журналистского расследования "Слуга семейного бизнеса" в программе "Схемы: коррупция в деталях", пишет "Радіо Свобода"

Автор: radiosvoboda.org "Слуга народа" в парламенте занимается собственными бизнес-интересами, говорят журналисты.

СМИ сообщает, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных собственников связан с табачным бизнесом - розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж.

Соответственно, лоббируя в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, депутат отстаивал собственные интересы.

Дело возбудили о "законченном покушении на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением".

Журналисты установили, что семья депутата имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") к распространению этих партий в киоски (владелец киосков - "Киев Маркет Солюшн") и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако").

Автор: radiosvoboda.org

Фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Холодова на Кипре в городе Лимассол.

Автор: radiosvoboda.org

Депутат отметил, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, впрочем, не смог сказать, кому именно.

"Этот бизнес тщательно замаскированный за подставными владельцами и несуществующим адресам регистрации этих фирм, и в конце концов выведен на Кипр", - говорят журналисты.

С 2018 года семья Холодова действительно переоформила бизнес на другого учредителя, номинального. Основателем фирмы Reineweg LTD, на которую записана сеть столичных киосков, вместо жены Холодова стал киприот Гиоргос Лантас - юрист, который, кроме этого бизнеса, фигурирует также почти сотни других кипрских компаний. При этом и после регистрации на номинального собственника фирма оставалась прописанной в имении Холодова в Лимасоле до его избрания в Верховную Раду.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий. До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ее поддержал голосованием и лоббирует публично заместитель председателя комитета Холодов.

На вопрос, является ли он "бенефициаром" правки, рассмотренной его комитетом, депутат ответил: "За нее проголосовали 215 "слуг народа" и 40 депутатов из других фракций. Если есть такая статистика, как вы считаете, это я есть бенефициаром этой правки?".

После чего Холодов возмущенно спросил руководителя секретариата комитета, имеют ли право журналисты подходить к народным депутатам и общаться с ними до начала заседания.

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6 декабря в Верховной Раде принес присягу новый народный депутат от "Слуги народа". Теперь фракция "СН" насчитывает 249 депутатов.