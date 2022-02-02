НАБУ показало видео, как нардеп Кузьминых берет взятку

Нардепа не смогли задержать из-за "иммунитета". Фото: САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало оперативное видео, на котором нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых берет взятку.

28 января 2022 года его разоблачили после получения 558 тыс. грн, передает НАБУ.

"Следствие считает, что эти средства нардеп получил за злоупотребление своими законными полномочиями. Однако, из-за "депутатского иммунитета" народного избранника задержать не смогли. И он до сих пор игнорирует повестки о вызове органов следствия несмотря на тот факт, что от 31 января 2022 года получил статус подозреваемого", - говорится в сообщении.

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Кузьминых подозревают в получении денег за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

28 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили "слугу народа" Сергея Кузьминых на взяточничестве. По данным следствия, он взял 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых.