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вторник, 29 декабря 2020 15:32

НАБУ отреагировало на новое подозрение Микитасю от Нацполиции. Его назвали "обличителем" коррупции во власти

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НАБУ отреагировало на новое подозрение Микитасю от Нацполиции. Его назвали &quot;обличителем&quot; коррупции во власти
В НАБУ опасаются, что новое подозрение могут использовать для блокировки их расследования. Фото: ТСН

В Национальном бюро расследований заявили, что не располагают информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Нацполиции сообщили о подозрении экс-руководителю Укрстроя и экс-нардепу Максиму Микитасю. Обнародованные видео тоже не содержат достаточных данных для соответствующих выводов.

Об этом заявили в пресс-службе НАБУ.

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В ведомстве заявили, что Микитась является "обличителем", который предоставил детективам информацию о "коррупции в высших эшелонах власти". А по одному из исследованных фактов детективы сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

С тех пор начали сталкиваться с "беспрецедентным вмешательством" в свою работу, добавляют в Агентстве.

В НАБУ опасаются, что новое подозрение могут использовать для блокировки их расследования и давления на Микитася, чтобы "разоблачены ним лица" избежали ответственности.

Максима Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование ведется с декабря 2017-го.

Его строительная компания и Нацгвардия договорились о строительстве жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимого имущества на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор.

В декабре в этом году Микитась после сделки на сотрудничество с детективами НАБУ вышел из СИЗО.

29 декабря экс-владельцу компании "Укрбуд" сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве. Но его не задерживали.

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