НАБУ обязали открыть дело против Венедиктовой

Против генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыли дело за недекларирование имущества.

К этому Национальное антикоррупционное бюро обязал Высший антикоррупционный суд, удовлетворив жалобу бывшего лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом он сообщил в Facebook и опубликовал фото постановления.

Автор: facebook.com/sternenko Против генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыли дело за недекларирование имущества

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья Венедиктовой связана с Аваковым - "Схемы"

"Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 года в ЕРДР" , - говорится в постановлении.

Стерненко также написал, что после внесения сведений в Единый реестр будет ходатайствовать о расследовании фактов недекларирования сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем сообщали журналисты программы "Схемы".

Ранее Стерненко сообщал, что Венедиктова забыла задекларировать часы за $10 300 и не указала, что является соучредителем и членом ОО "Харьковский правовой центр" совместно со своим мужем.