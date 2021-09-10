На заседании ВСК по "вагнергейту" у журналистов исчез интернет - Погребиский

Общественный активист и блогер Александр Погребиский: "Активистам и блогерам, которые освещают заседание ВСК по "вагнергейту", отключили интернет и заблокировали работу". Фото: eurosolidarity.org

На заседание псевдоВСК, где рассматривали вопрос "вагнергейта", не допустили военнослужащих, которые хотели предоставить важную информацию для расследования. Активистам, освещавшим работу "комиссии", отключили интернет.

Об этом сообщил участник российско-украинской войны, общественный активист и блогер Александр Погребиский на странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня в здании комитетов ВРУ, где проходило заседание ВСК имени Зеленского и ОПЗЖ, на котором должны были рассматривать вопрос "вагнергейта", после того как активисты в онлайн режиме спросили председателя ВСК Марьяну Безуглую, будут ли вызывать на ВСК Зеленского, в здании, где заседала ВСК, отключили wi–fi и мобильный интернет (LTE)", – рассказал общественник.

"Слуги" боятся простых вопросов", – заметил он.

Александр Погребиский убежден, что власть пытается "замылить" расследование срыва спецоперации по задержанию российский наемников из ЧВК "Вагнера", которые убивали украинцев на Донбассе.

"Сегодня должны были заслушать военнослужащих, которые хотели сообщить ВСК важную информацию о "вагнергейте". Их не допустили к заседанию", – также рассказал он.

Напомним, оппозиционных депутатов не допустили на заседание псевдоВСК в отношении "вагнеровцев" – несмотря на то, что нардепы от "Европейской Солидарности" и "Голоса" имеют полный доступ к гостайне и секретным материалам.