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понедельник, 03 июня 2019 11:45

На видео об оккупации Румынией Буковины отреагировал главный военный прокурор

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На видео об оккупации Румынией Буковины отреагировал главный военный прокурор
Во вторник Матиос проведет совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ Фото: Погляд

Анатолий Матиос, главный военный прокурор, назначил совещание с руководством всех силовых органов по поводу провокационного видео о мнимом захвате Румынией территории Буковины в 2022-м.

"Завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства", - отметил Матиос в Facebook.

Во вторник он проведет совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ.

"Все получат законные поручения в рамках уголовного производства", - сказал прокурор.

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Матиос так отреагировал на публикацию сайта "Информационное сопротивление" о том, что на днях на видеохостинг YouTube залили любительское видео об оккупации Румынией в 2022-м Черновицкой и части Одесской областей Украины. Согласно видео, катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на востоке Украины, до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за опроса Киевского международного института социологии (КМИС) "Мысли и взгляды жителей Галичины: апрель-май 2019 года".

Опрос является провокационным и содержит признаки сепаратизма, сообщили в пресс-службе УСБУ во Львовской области.

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Дата
03
июня

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