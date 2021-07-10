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суббота, 10 июля 2021 20:51

На учениях Sea Breeze спасли парашютиста. Его унесло ветром в открытое море

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На учениях Sea Breeze спасли парашютиста. Его унесло ветром в открытое море
Погода добавляла осложнений в поиске. Фото: dpsu.gov.ua

На международных военных учениях Sea Breeze-2021 произошла внештатная ситуация - одного из парашютистов отнесло в море резким порывом ветра.

Инцидент произошел во время парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

После информации о начале поисков пропавшего парашютиста, все силы морского и воздушного компонентов, находящихся вблизи, направили в район поиска. К поискам также подключили пост технического наблюдения и наблюдательную вахту маяка острова.

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Ситуацию осложняли погодные условия: сила северного ветра составляла более 10 м/с, а состояние моря оценивали в 3-4 балла.

Парашютиста обнаружили в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного. Его более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми парашютист был снаряжен перед десантированием.

Учения Sea Breeze 2021 проходили в Черном море с 28 июня по 10 июля. Они состоялись при участии Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это самые масштабные учения с 1997 года. Москва просила США отказаться от участия.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить.

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