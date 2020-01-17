"На переправе коней не меняют" - председатель фракции "Слуга народа" об отставке Гончарука

Отставка премьера будет болезненной для государства, говорит Арахамия. Фото: УНІАН

Реальных причин, чтобы премьер-министр Алексей Гончарук уходил в отставку, нет.

Об этом в кулуарах сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Он (Гончарук. - Gazeta.ua) решил сделать мужественный поступок. Будем ждать, каким образом отреагирует президент. Если поддержит идею отставки, я вам гарантирую что мы это сделаем за один день в парламенте.

Если президент не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", - сказал Арахамия.

На вопрос: "Гончарук должен уйти в отставку?" Арахамия ответил:

"Нет реальных причин, почему Гончарук должен уходить в отставку. На переправе коней не меняют".

"Далее будем двигаться. Мы единая команда. У нас нет подковерных договоренностей", - заявил нардеп.

Гончарука пригласили на заседание фракции.

"Он сейчас придет на час вопросов к правительству", - добавил Арахамия.

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Сегодня утром, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент". - написал он в Facebook.