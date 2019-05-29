На парламентских выборах "партия мэров" может показать результат выше 5% - политолог

Партия мэров во главе с харьковским городским главой Геннадием Кернесом и одесским городским главой Геннадием Трухановым может претендовать на парламентских выборах не только на заветные 5%, но и на более высокий результат. Что обеспечит политсиле попадание в следующий созыв парламента.

Об этом в Facebook пишет политический эксперт, блоггер Денис Гороховский, сообщает "Фокус".



"Лично мне кажется, что о серьезности партии можно судить по двум критериям – политический вес и опыт ее лидеров и реальная электоральная база на момент создания. Потому что все истории про то, что мы вот сейчас создадимся, а потом нас начнут любить – это в пользу бедных. Собственно, к чему я? Кернес, Труханов и еще ряд сотоварищей решили создать свою политическую партию и самостоятельно пойти на выборы в Раду. Такая себе партия мэров. Концепция партийная тоже проста и понятна: децентрализация, уменьшение влияния Киева на процессы в регионах и выбивание денег с бюджета на нужды городов", - считает Гороховский.

Он также предположил, что часть действующих нардепов в скором времени заявит о желании присоединиться к партии мэров.

"Личный рейтинг того же Кернеса выше, чем рейтинги некоторых партий, которые сидят сегодня в Раде и только Харьков может дать голосов больше, чем другие собирают со всей Украины. Аналогичная ситуация с мэрами Одессы и Ужгорода, которые уже в партии. В общем, смею предположить, что в следующем созыве Рады мы таки увидим этих товарищей", - уточняет политический эксперт.

Напомним, вчера городской глава Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook сообщил, что съезд партии мэров, на котором будет принято решение об участии в досрочных парламентских выборах, пройдет 2 июня в Харькове.

Он указал, что в состав объединенной политсилы войдут партия "Доверяй делам" и "единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины", сейчас переговоры с представителями местной власти еще продолжаются.

Харьковский глава Геннадий Кернес ранее также подтвердил, что они вместе с Трухановым поведут на выборы в Верховную Раду свою политическую силу, но останутся на должностях.