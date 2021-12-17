На обновленном телеканале "Рада" начались ссоры

Телеканал "Рада" обновил формат на этой неделе.

На государственном телеканале "Рада", которым занимается бывший генеральный продюсер связанных с Медведчуком подсанкционных телеканалов Алексей Семенов, начались заявления об уходе.

В пятницу, 17 декабря, в Верховной Раде по требованию вице-спикера Елены Кондратюк состоялось совещание, на котором обсудили ситуацию с каналом, пишет "Детектор медіа".

На встрече были: спикер Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, депутат от партии "Європейська солідарність" Ирина Геращенко, Ярослав Железняк от "Голоса", Давид Арахамия, Андрей Мотовиловец, Данило Гетманцев из партии "Слуга народу", председатели профильных комитетов Никита Потураев и Нестор Шуфрич.

Также присутствовал представитель Счетной палаты и директор канала "Рада" Вадим Перенчук.

Участники совещания пришли к согласию, что политтехнолога Владимира Петрова не должно быть в эфире. Этот вопрос еще рассмотрит редакционный совет канала и вынесет решение.

Возмущение вызвала критика Петрова в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель 15 декабря, к которой он перешел после сюжета о татуировании свиней.

Также 16 декабря в своей программе политтехнолог озвучивал компромат на телеведущего Дмитрия Гордона.

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Тем временем блоггер Сергей Иванов заявил, что прекратит сотрудничество с каналом, если отстранят Петрова.

"Только что депутат Шуфрич заявил с трибуны ВР, что Владимир Петров отстранен от прямых эфиров телеканала "Рада". Если это правда и шантаж депутатов победил здравый смысл, я прекращу сотрудничество с каналом. Я не политик - предавать друзей и коллег не привык", - написал он в Facebook.

Иванов также является ведущим канала Петрова "Ісландія". Оба начали вести на "Раде" авторские вечерние программы.

Канал "Рада" заработал в формате телемарафона 15 декабря. На нем работают бывшие ведущие телеканалов, связанных с Медведчуком. В четырех фракциях возмущались работой парламентского канала.