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среда, 05 мая 2021 00:33

На нашей земле решается будущее Европы - Зеленский о вступлении Украины в ЕС

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На нашей земле решается будущее Европы - Зеленский о вступлении Украины в ЕС
Зеленский прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте планов о вступлении в Европейский союз заявил, что украинцы уже сегодня влияют на судьбу Европы. В частности, ее будущее решается на украинской земле.

Украина проводит трансформацию, которая приближает ее к вступлению в ЕС, говорится в сообщении на сайте президента по итогам визита в Польшу.

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружество европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский в Польше с президентом Анджеем Дудой обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО и подписали меморандумы по этому поводу.

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