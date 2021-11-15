На Kyiv Post оказывала давление Венедиктова и "слуги народа" – заявление экс-журналистки издания

Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

На англоязычное украинское издание Kyiv Post оказывали давление генеральный прокурор Ирина Венедиктова и депутаты от партии "Слуги народа".

Об этом заявила бывшая журналистка издания Анна Миронюк во время дискуссии в Украинском кризисном медиацентре.

В ноябре 2020-го Kyiv Post опубликовал критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора газеты Брайана Боннера. Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд, утверждает Миронюк.

Тогда эту ситуацию удалось как-то уладить. Она перешла в стадию замороженного конфликта.

"Прошел год. Журналисты Kyiv Post вновь опубликовала критический материал о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где они ставили под вопрос ее эффективность. После этого прошло определенное время и, по словам Брайана, госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против Аднана Кивана, которые она потом закрыла. Это я говорю со слов Брайана Боннера", - сказала журналистка.

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По ее словам, Венедиктова имела возможность высказаться. В частности, она публиковала колонки в Kyiv Post.

"Для обоих материалов мы направляли запросы в Генпрокуратуру с просьбой об интервью. До того после первого материала и ее давления на газету мы все время пытались убедить Офис генпрокурора выйти из большим интервью и предоставить возможность журналистам Kyiv Post задать все вопросы, дать ей возможность высказаться и ответить на нашу критику. Она этой возможностью не воспользовалась. Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было, оно было на разных уровнях .Были определенные депутаты от "Слуги народа", которые угрожали пойти в суд после определенных материалов. Давление было, и я могу только констатировать ситуацию", – добавила Миронюк.

Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила работу 8 ноября. Журналисты Kyiv Post опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что всем работникам сообщили, что они "немедленно" уволены. Около 50 человек в одночасье и внезапно потеряли работу. Позже экс-работники заявили о поиске инвесторов и рекламодателей для запуска нового медиа. Старт запуска СМИ уже начался.