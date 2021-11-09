В офисе президента заявили, что не причастны к закрытию издания Kyiv Post

Издание Kyiv Post закрыли. Фото: Факты

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в Офисе главы государства не причастны к закрытию англоязычного издания Kyiv Post.

О причастности ОП к закрытию издания заявили "отдельные политики и медийщики", сообщил он.

"Мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись обвинять безапелляционно в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для остальных", - заявил Никифоров.

Он выразил надежду, что в будущем Kyiv Post продолжит работу, "сохранив качество и стиль".

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8 ноября стало известно, что старейшая еженедельная англоязычная газета Украины Kyiv Post временно прекращает выпуск. "Каждый президент и правительство пытались давить на Kyiv Post", – говорится в заявлении редакции.