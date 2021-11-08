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Издания Kyiv Post временно закрыли

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Издания Kyiv Post временно закрыли
Редакция издания Kyiv Post / Kyiv Post

Украинское англоязычное издание Kyiv Post временно закрылось.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания.

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"Однажды мы надеемся снова открыть газету – уже большую и лучшую", – заявил издатель Аднан Киван.

Главный редактор Брайан Боннэр заявил, что уходит с должности после закрытия газеты и сохранения ее архивов.

В заявлении редакции указывается, что они узнали о закрытии сегодня, 8 ноября, утром, когда пришли на работу. Еще несколько недель назад Киван заявлял о других планах – издавать украиноязычную версию издания.

Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец, одесский застройщик Киван, заявлял, что у него есть другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под тем же брендом.

Редакция считает прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Кивана за предварительные заявления журналистов о попытках издателя вмешиваться в работу редакции. Киван официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить издание уже через месяц с новой командой.

"Считаем, что таким образом владелец лишается неудобных, честных и принципиальных журналистов. Для международного сообщества Kyiv Post был основным источником новостей в течение 26 лет. Мы были образцом высоких профессиональных и нравственных журналистских стандартов. Именно поэтому каждый президент и правительство пытались давить на Kyiv Post", – говорится в заявлении редакции.

В заявлении редакции также говорится, что журналисты предложили Кивану продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции. Но он не согласился.

"Мы призываем наших читателей, рекламодателей, бизнесменов, дипломатов, международные организации и всех, кто отстаивает принципы независимой журналистики, поддержать нас", - говорится в заявлении редакции.

Kyiv Post в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Недельный тираж издания составляет около 7000 экземпляров. В 2018 году одесский миллионер сирийского происхождения Киван купил Kyiv Post у его владельца Мухаммада Захура. Стоимость сделки была $3,5 млн. В свою очередь, Захур купил Kyiv Post у его основателя Джеда Сандена в 2009 году за $1,1 млн.

Kyiv Post изменяет формат и планирует стать мультимедийным. Перезагрузку издания займет около месяца, сообщил владелец, бизнесмен Киван.

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08
ноября

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