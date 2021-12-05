На канале Ахметова продолжает литься кремлевская пропаганда – теперь из уст Рабиновича

Раньше Рабинович выступал на антиукраинских телеканалах "112 Украина" и NewsOne, против которых введены санкции.

На телеканале "Украина 24", принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, продолжают транслировать тезисы в стиле кремлевской пропаганды.

В воскресенье вечером, 5 декабря, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что российско-украинской войны нет.

"Люди спрашивают: война будет или нет? Вы что, подуріли? Яка війна, яка війна? Откуда она, эта война? Никакой войны между Украиной и Россией не было и быть не должно", - заявил Рабинович.

Также нардеп заявил, что "развязать провокацию" может Украина.

Рабинович сказал, что три недели назад ездил в Москву и там выступал "адвокатом" украинской власти.

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В ноябре в эфире "Украина 24" бывший "регионал", экс-нардеп Евгений Мураев заявил, что конфликт на Донбассе "разжигают" США, а Россия не нападает на Украину. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. В ноябре враг на Донбассе убил шестерых украинских военных.