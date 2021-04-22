На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны

ОБСЕ зафиксировала загруженные вагоны на границе с Украиной. Фото: РБК

Миссия ОБСЕ обнаружила на железнодорожной станции "Красная Могила" на границе временно оккупированной Луганщины с РФ, 81 железнодорожных вагонов с грузом.

"Находясь на железнодорожной станции "Красная Могила" в н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 10 минут, команда СММ зафиксировала 81 неподвижный железнодорожный грузовой вагон", - сообщается в ежедневном отчете № 91 / 2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ).

80 вагонов были с крытым грузом, еще 1 вагон - загружен деревянными бревнами.

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Миссия ОБСЕ неоднократно фиксировала железнодорожные перевозки между РФ и оккупированной территорией востока Украины, что является нарушением международного права и суверенитета Украины. Часто такие перевозки происходят ночью. Украинская сторона неоднократно заявляла о том, что таким образом Россия может перевозить на оккупированную территорию оружие, боеприпасы и горюче-смазочные материалы для своих оккупационных войск.