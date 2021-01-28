На Герман обратились в СБУ

Герман появляется на телеканалах, связанных с Медведчуком.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в СБУ относительно высказываний бывшей "регионалки" и соратницы Януковича Анны Герман.

В прямом эфире телеканала ZIK, который связывают с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком, Герман опровергла факт внешней агрессии против Украины, назвав его ложным.

"А также призвав Вооруженные силы Украины бороться против настоящего врага - внутреннего терроризма. Этот призыв может быть расценен неопределенным кругом зрителей телеканала, как призыв к национальному вооруженному противостоянию с участием или при поддержке Вооруженных сил Украины и допустимость применения насилия как такового. Также Анна Герман призвала объединиться фактически против лиц, принимавших участие в Революции достоинства, которые, по ее мнению, совершили государственный переворот", - сообщил член Нацсовета Максим Оноприенко, пишет "Укрінформ".

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Такие высказывания с явными признаками разжигания национальной розни могут быть расценены, как призыв к насилию и национальному противостоянию, что ставит под угрозу нацбезопасность, отметил Оноприенко.

"Поэтому Национальный совет в интересах защиты национального информационного пространства, а также национальной безопасности обращается в Службу безопасности Украины для принятия соответствующих мер", - сообщил член Нацсовета.

Бывшая пресс-секретарь беглеца Януковича Анна Герман публично призвала почтить память ликвидированных боевиков Л/ДНР. А Революцию достоинства назвала "государственным переворотом".