На этой неделе кадры в правительстве рассматривать не будут - "слуга"

Главная тема на фракции - бюджет. Фото: Facebook.com/yevheniya.khudzik

"Слуги народа" на заседании фракции в понедельник обсудят проект государственного бюджета на 2022 год.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, сообщает 24 канал.

По ее словам, кадровые изменения в правительстве - не главная тема заседания.

"Я не вижу сигналов, чтобы голосовать за какие-то кадровые изменения в правительстве на этой пленарной неделе, которая стартует завтра. Не думаю, что будет много новостей", - сказала депутат.

Кравчук также сказала, что Верховная Рада приближается к утверждению бюджета на 2022-й. Финальную версию документа украинцы увидят в декабре, когда парламент будет голосовать во втором чтении и в целом.

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На этой неделе Верховная Рада проведет пленарные заседания. Парламент до 20 октября рассмотрит в первом чтении проект госбюджета, сказал спикер Руслан Стефанчук.