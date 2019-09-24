На Центральном вокзале больше не будет отдельной комнаты для депутатов

Депутатскую комнату ожиданий на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

Автор: Євген Кравцов Комната ожидания на вокзале, которую переделают для военных

Сейчас проводят последние подготовительные работы. Залу обустроят диванами, телевизором, стиральной машиной, вай-фаем и камерами хранения. Разместят библотеку.

Автор: Євген Кравцов Комната ожидания на вокзале, которую переделают для военных

"На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. За несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных".

"Мы существенно и кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников. Вчера прочитал: на добрые дела мы дали себе 2 недели, но, думаю, успеем быстрее", - написал Кравцов.

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В начале августа руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что компания будет просить правительство разрешения увеличить стоимость пассажирских билетов до уровня себестоимости пассажирских перевозок.