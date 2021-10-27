На центральном телеканале запустили проект о декоммунизации с известным блоггером

В сентябре 2014 года в Харькове повалили памятник Ленину. Фото: Константин Буновский

На телеканале ICTV стартовал проект "#Де_декомунізація?". Его ведущим стал блоггер, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

Об этом сообщает "Детектор медіа"

По мнению создателей проекта, хотя закон о декоммунизации приняли еще в 2015 году, из-за отсутствия промо-кампании в СМИ население до сих пор воспринимает смену названий городов и улиц как бытовые неудобства и не понимает, зачем очищать украинское культурное пространство от советских названий и "героев".

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Создатели проекта говорят о проблеме культурной оккупации Украины ее извечным врагом.

"#Де_декомунізація?" – это 20 выпусков по 7 мин. В каждом будут рассказывать об одной переименованной улице. Проект показывают в эфире ICTV, а также этот и следующие сезоны планируют выкладывать на YouTube.

В городе Фастов в Киевской области переименовали переулок и две улицы, названные именем российской депутатки Валентины Терешковой. А также улицу советского маршала Жукова. Улицы переименовали фамилиями украинских воинов, погибших в российско-украинской войне.