Улицы с фамилией оккупантки Терешковой переименовали в честь погибших украинских воинов

Андрей Нестеренко и Руслан Гега погибли в 2016 году.

В городе Фастов Киевской области переименовали переулок и две улицы, названные российским депутатом Валентиной Терешковой, а также улицу советского маршала Жукова.

Об этом сообщили в городском совете, пишет LB.ua.

Улицу и переулок Терешковой переименовали в честь украинского воина, старшего солдата Вооруженных сил Украины, пулеметчика (11-й отдельный мотопехотный батальон "Київська Русь", 59-я отдельная мотопехотная бригада) Андрея Нестеренко, погибшего на Донбассе в октябре 2016 года.

Улицу Терешковой в поселке Мала переименовали в честь воина ВСУ Руслана Геги, погибшего в российско-украинской войне в июле 2016-го.

Улица Жукова в поселке Вепрык переименовали в честь участника войны в Афганистане Сергея Жукова.

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"Прекрасно, что кроме оккупантки Терешковой переименовали еще улицу Жукова. Плохо, что осталось еще 130 улиц на неоккупированной территории, но мы дожмем" - прокомментировал координатор проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Позняков.

Терешкова - член партии Владимира Путина, поддерживает агрессию РФ против Украины, участвовала в оккупации Крыма, находится в базе сайта "Миротворець".

Улицы с ее фамилией подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Терешкова в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

В Украине насчитывается более двух сотен топонимов с фамилией Терешковой. В Дарницком районе Киева до сих пор есть переулок, названный ее именем. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.