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четверг, 10 октября 2019 16:26

На Банковой не хотят недоразумений с журналистами

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На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
Если такой формат пресс-конференций понравится журналистам, подобные будут дальше, уверяет заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

В команде президента Владимира Зеленского уверяют, что хотят диалога с журналистами.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В отличие от пресс-конференций, которые были у других президентов, когда не все журналисты имели возможность ответить на вопрос, мы ответим сегодня всем журналистам, которые пришли сюда.

Конечно, это не легко, но мы хотим удовлетворить все вопросы. Поэтому пошли на такой шаг. Сделали пресс-конференцию на целый день. Президент посвящает этому весь свой день", - сказал он.

"Всегда ищем новые шаги, форматы. Нам кажется, такой формат приемлемый и для журналистов и для нас. Мы потом соберем весь фидбэк. Поймем, если в таком формате "Ок" - будем дальше в таком. Если нужно что-то видоизменить - сделаем", - добавил Тимошенко.

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10 октября президент Владимир Зеленский дает первую пресс-конференцию с момента инаугурации. Журналисты по 7-10 человек полчаса говорят с ним.

На пресс-марафон аккредитовано более 300 представителей СМИ.

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