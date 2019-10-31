Мы не планируем повышать налоги - министр финансов Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о возможных грядущих изменениях Налогового кодекса. Фото: ТСН

Правительство не будет увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее.

Об этом рассказала НВ министр финансов Оксана Маркарова.

"Бюджет на 2020 год построен на базе той налоговой системы, которая есть сегодня. Мы считаем, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее. В каждом бюджете раньше всегда были не только изменения в Бюджетный кодекс, но и изменения в Налоговый кодекс. В этом году мы отошли от него. Так, парламент рассматривает несколько изменений в Налоговый кодекс, некоторые из них могут быть и ресурсными, но мы не учитывали эти поступления в бюджете. Единственное, что мы готовы рассмотреть ко второму чтению в бюджет — это поступления от игорного бизнеса или от бренда, если эти законопроекты будут приняты. Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры, и они должны быть предсказуемыми", - рассказала министр финансов.

В планах правительства снижать налоги, но при условии, что в стране будет экономический рост.

"Если говорить, что бы мы хотели сделать в налоговой системе, когда мы будем иметь такую возможность, потому что опять же, понятно, что снижая налоги (конечно, если бизнес хочет, чтобы мы говорили о снижении налогов), мы должны понимать, каким образом это будет сбалансировано в бюджете. Либо у нас будет экономический рост, о котором мы говорим, которого мы можем достичь, который позволит нам уменьшать налоги, потому что у нас будет перевыполнение по доходам, по текущим", - считает Маркарова.

В первую очередь надо снижать налоги на зарплату, считает министр.

"Когда мы говорим о налогах на зарплату, это вопрос НДФЛ. Еще раз, ЕСВ — это сбор в Пенсионный фонд. Когда мы в 2015-м снизили ЕСВ вдвое, с 42 до 21%, это был большой шаг навстречу бизнесу, который, я считаю, позволил нам в частности ускорить и вернуться к экономическому росту. Мы хотели бы уменьшать налоги на оплату труда (НДФЛ), мы хотели бы уменьшать налоги, касающиеся инвестиций", - говорит Маркарова.