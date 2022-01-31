Мы готовы ответить на военные безобразия России - Данилов

Россия скапливает войска на украинско-российской границе. Фото: Reuters

Россия стянула к границам с Украиной около 120 тысяч своих военных.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Свобода слова" на ICTV, сообщает Gazeta.ua

"Этого явно не достаточно для той военной операции о которой все говорят (масштабное нападение - ред.). Но может ли Россия пойти и совершить какие-то безобразия, которые она натворила в 2014 году? Конечно, может. Готова ли наша страна к этому? Да, мы готовы. Мы понимаем, что должны делать", отметил секретарь СНБО.

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Он рассказал, что в случае агрессии есть четко прописанная процедура действий. "Сразу собирается Совет нацбезопасности и обороны Украины, предлагается президенту подписать соответствующий указ, который должна в течение 48 часов утвердить Верховная Рада. Сразу военные начинают действовать так, как они считают необходимым. В случае необходимости будут привлечены все", - сказал политик.

Данилов напомнил, что в прошлом году на заседании СНБО был принят план обороны нашей страны. "В этом плане прописаны действия: кто как должен действовать, кто чем должен заниматься. Более того, с 1 января заработал закон Об основах национального сопротивления, который является многослойным.

У нас есть силы специальных операций, которые действуют по всей территории нашей страны. Это наиболее закрытое подразделение, созданное по стандартам НАТО.

С января наше войско получило дополнительно 11 тысяч военных: тысячу получили силы специальных операций, 10 тысяч – силы территориальной обороны. Это офицеры, это непосредственно кадровый состав, постоянно находящиеся на службе и выполняющие свой воинский долг. Их задача сейчас формировать батальоны территориальной обороны", – рассказал Данилов.

Он обратился к украинцам с призывом сохранять максимальное спокойствие. "Потому что паника – сестра поражения. Поэтому нам нужно спокойно жить и выполнять свои задачи", - добавил секретарь СНБО.

Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не принято. Возможны несколько сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержке сепаратистов на востоке Украины и продвижению линии разграничения. Об этом руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль сказал в интервью Reuters.