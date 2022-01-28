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пятница, 28 января 2022 19:27

Спецтема: Враг возле украинской границы

РФ еще не приняла решение – глава немецкой разведки про нападение на Украину

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РФ еще не приняла решение – глава немецкой разведки про нападение на Украину
Руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не принято. Фото: REUTERS

Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не принято.

Возможны несколько сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержке сепаратистов на востоке Украины и продвижению линии разграничения. Об этом руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль сказал в интервью Reuters.

"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", – заявил Каль.

По словам главы разведки, неизвестно, удовлетворят ли переговоры с Западом требования президента РФ Владимира Путина.

"Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто", - добавил Каль.

Он отказался комментировать, какие санкции следует применять против России в случае нападения. Но поддержал подход Германии, который держит Москву в неизвестности относительно того, какие шаги она может предпринять.

Заместитель Государственного секретаря США, участница переговоров по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией Венди Шерман считает, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля этого года.

Даже окружающие Путина люди не знают, какие у него планы, добавила.

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