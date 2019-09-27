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пятница, 27 сентября 2019 10:12

МВФ ведет переговоры с Украиной о расширенном финансировании

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МВФ ведет переговоры с Украиной о расширенном финансировании
Миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политики, а также о ключевых шаги реформ Фото: vesti.ua

Миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению новой трехлетнего соглашения о расширенном финансировании для Украины. По итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшее время.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", - говорится в заявлении главы миссии, ван Рона Родена распространенном в пятницу утром, пишет Интерфакс-Украина.

Миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политики, и о ключевых шагах реформ.

"Она также подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечения финансовой стабильности но также необходимости приложить все усилия, чтобы минимизировать фискальные расходы, связанные с докапитализацией банков", - сказал глава миссии.

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Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $ 5-6 млрд. Негативное влияние на итоги работы миссии предоставили последние события вокруг "Приват-Банка" в том числе информация о возможном компромиссе с его экс -акционерами и давление на руководство Национального банка.

Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Украине. Миссия под председательством Рона Ван Родена прибыла в Киев 12 сентября. По расписанию продолжает встречи с членами правительства. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии, сообщили в Кабинете министров.

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