Переговоры в активной стадии - Кабмин прокомментировал вероятность продолжения сотрудничества с МВФ

В Украине действующей остается 14-месячная программа stand by МВФ. Фото: Главком

Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Украине.

Миссия под председательством Рона Ван Родена прибыла в Киев 12 сентября. По расписанию продолжает встречи с членами правительства. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии, сообщили в Кабинете министров.

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Пока действующей остается 14-месячная программа stand by. Ее разработали как переходную, чтобы способствовать макроэкономической стабильности Украины в период президентских и парламентских выборов.

Миссия МВФ уже ознакомилась с планами украинского правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

Украина планирует договориться с МВФ о 3-летней программе расширенного финансирования на $5-6 млрд.