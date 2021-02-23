МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский

Политическую ответственность за провал вакцинации должны понести премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов. Но президент Владимир Зеленский не может отправить Кабмин в отставку, потому что так признает неэффективность своей власти. Будут оставаться на должностях, пока их увольнения не будет вредить рейтингу главы государства. А украинцы могут оказаться в ситуации, что за вакцинацию придется платить, как за ПЦР-тесты.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch.

"Можем спрогнозировать, что в Украине прививки станут процедурой для избранных. Потому что закупленных вакцин на всех не хватит. Придется платить большие деньги, как сейчас за тестирование", - говорит Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch. Фото: с Facebook Глеба Каневского



Почему власть провалила вакцинацию?

Есть две главные проблемы. В Министерстве здравоохранения постоянно менялись кадры. В начале 2020-го министр Зоряна Скалецкая начала заменять команду Ульяны Супрун. Увольняла людей и назначала своих на ключевые должности. Скалецкую отправили в отставку. Пришел Илья Емец. Он так же увольнял людей предшественницы и устраивал своих. Максим Степанов из чего начал? С того же.

Министерство занимается большим направлением - здравоохранением. Когда в нем часто меняют ответственные за финансы, закупки, коммуникации с международными поставщиками - результат видим.

И Минздрав провалил не только вакцинацию. Не обеспечили тестирования и необходимое в больницы - средства индивидуальной защиты, кислород, аппараты ИВЛ. Необдуманно тратили средства из фонда для борьбы с вирусом. Например, Министерство внутренних дел освоило 5 миллиардов гривен на доплаты персоналу во время карантина. А МОЗ едва смогло перечислить 2 миллиарда на выплаты 300 процентов зарплаты медикам. То есть средства были, а министерство очень медленно их распределяло и перечисляло.

Также есть заявления пациентов, что закупки лекарств по государственными программами в 2020 году начали не вовремя. И в 2021-м происходит то же самое.

Какая вторая причина провала вакцинации?

Коррупция. Директор государственного предприятия "Медзакупивли" Арсен Жумадилов обвинил Максима Спепанова в давлении (Жумадилов обратился к НАБУ с заявлением о злоупотреблениях при закупке вакцин от Covid-19 против Минздрава. В Бюро открыли уголовное производство. - Gazeta.ua), превышении полномочий. Ибо вмешивался в работу предприятия, которое создавали при поддержке международных партнеров Украины как звено для переговоров с международными поставщиками. Это госпредприятие должно было проводить прозрачные аукционы и обеспечивать закупки лекарств по всем бюджетным программы. В том числе против ковид, и все медицинские товары для борьбы с пандемией.

Степанова обвиняют, что единолично выбрал компанию "Лекхим" (должна поставлять вакцину компании Sinovac Biotech. - Gazeta.ua) посредником поставки китайской вакцины. 30 декабря 964 миллиона гривен за нее заплатили. Уже февраль заканчивается, а ни одна доза не прибыла.

Были скандалы, когда Степанов останавливал закупки костюмов биозащиты и приобретал такие же вдвое дороже в Китае. Это дает основания говорить, что коррупционные риски есть.

Мы нашли транш 1,3 миллиарда гривен. Министерство заплатило за какую-то вакцину. Нет информации, за которую, по какому контракту, на каких условиях. Можем предположить, что за индийскую "АстраЗенека". Но Минздрав не комментирует и прячет информацию. Мы не можем ни спрогнозировать, ни оценить ситуацию. Для китайского "Коронаваку" в системе Прозорро он есть. Указано: первая партия в размере 700 тысяч доз должна прибыть не позднее 31 марта. А Степанов и Ляшко заявляли, что она будет в феврале. Вакцинация - это политический вопрос, который может привести к отставке Степанова и даже Шмыгаля

Почему информацию скрывают?

Потому что вакцинация - это политический вопрос, который может привести к отставке Степанова и даже Шмыгаля. Потому что правительство во время пандемии не обеспечило ни тестирования, ни вакцин. Чтобы в оппозиции, в общественных активистов, экспертов, журналистов не было фактов, которыми можно доказать неэффективность работы Степанова и Шмыгаля, эту информацию скрывают. И наоборот. Эти чиновники постоянно генерируют в публичном поле много сообщений, информационный шум. Правительство с удовольствием рассказывает, как оно продумало план вакцинации. Но не говорит, какие контракты на поставку вакцины. Общество не может быть уверено, сколько Украина заплатила и за какую вакцину.

Чем объяснить, что в Офисе президента делают заявления, которые порой противоречат словам Шмыгаля, Степанова или Ляшко?

Их заявления имеют общий знаменатель. Все сообщения о том, что все хорошо. Тестирование наладили, тесты в есть Украине, вакцины будут, деньги на них выделены, план вакцинации разработали. Власть пытается создать положительную информационную картинку.

Нельзя умалять роль Офиса президента. Мы исследовали протоколы заседаний в ОП по борьбе с пандемией. В первые месяцы их было много. Такие встречи должны протоколироваться, потому что на них принимают решение - что будет делать Степанов, что Аваков, что руководитель Минфина. Последний раз Офис президента фиксировал такие решения в конце марта 2020 года. А потом просто перестали. Невозможно проконтролировать, кому поручения дали, кто и в какие сроки должен сделать.

У нас сложилось впечатление, что Зеленский и его команда понимают недостатки, но не могут это признать. И не оставляют следов, чтобы их действиям нельзя было дать правовую оценку. Министр здравоохранения Максим Степанов не разглашает информацию об условиях поставок вакцины против коронавируса из Индии. Так Кабмин защищает себя, чтобы не было фактов, которыми можно доказать его неэффективность работы, считает Глеб Каневский. Фото: с Facebook Максима Степанова

Шмыгаль говорит, что вакцин не хватает.

Но ряд бедных стран прививают. Бангладеш, Афганистан, Молдова уже начали.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, 60 процентов населения должны одномоментно прививаться. Вирусологи посчитали, что у нас это 20 миллионов. То есть надо купить и доставить 40 миллионов доз. Развести по регионам и быстро уколоть. Представьте масштаб работ. Сколько надо финансовых и человеческих ресурсов. Не уверен, что правительство к этому готово.

Можем спрогнозировать, что в Украине прививки станет процедурой для избранных. Потому что закупленных на всех не хватит. В мире идут разговоры о паспорте вакцин. И скорее всего его введут. Чтобы ездить на заработки, придется платить большие деньги, как сейчас за тестирование. У нас может возникнуть целый рынок подпольных услуг вакцинации, штампиков в паспорт.

Борьба с пандемией ставит вопрос, есть в Украине вообще правительство. В феврале прошлого года Институт биологии НАН разработал ПЦР-тест. Он прошел сертификацию в Лондоне. Из бюджета Академии наук выделили 300 тысяч гривен, чтобы сделать 300 исследований первым украинцам, которые имели подозрение на ковид. Это подтвердило, что украинский государственный институт может производить тесты. На этом пиарились все - Данилов, Зеленский, Гончарук, затем Шмыгаль. На февраль 2021 тот институт не получил денег из бюджета на продолжение производства. Частные лаборатории и государственные больницы закупают их за рубежом. Если президент признает, что правительство неэффективное, это ударит и по его рейтингу

Почему Степанов до сих пор в должности?

Ему способствуют политические факторы. Если президент признает, что правительство неэффективное, это ударит и по его рейтингу. Поэтому в ОП решили максимально заговаривать проблему. Что бы не делал министр, некоторое время его будут держать в должности.

Почему закупки вакцин перевели в ручной режим?

Генпрокурор, ОП, парламент должны сделать все, чтобы НАБУ завершило расследование. Чтобы детективам никто не помешал изучить заявления Жумадилова по Степанову. Потому что вопрос не в отсутствии вакцины. Первые лица государства на телевидении рассказывают: надо сидеть дома, закрывать малый бизнес на карантин. А потом, вероятно, организовывают схемы, чтобы воровать деньги на вакцинации.

Провал вакцинации пытаются повесить на директора НАБУ Артема Сытника.

Степанов прикрывает свою неэффективность тем, что детективы ему мешают. Хотя дело НАБУ открыло по заявлению директора ГП "Медзакупивли", которое подчиняется МОЗ. Это серьезная история. Степанов может говорить. Но факт остается фактом - первая оплата вакцины была 30 декабря, а на конец февраля ее нет. Где она?