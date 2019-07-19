Московский патриархат призывает не голосовать за Княжицкого и других депутатов, которые обеспечивали создание ПЦУ

Глава синодального юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов призвал не голосовать за Николая Княжицкого, Ирину Подоляк и Виктора Еленского

Накануне выборов глава синодального юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов призвал верующих не поддерживать депутатов, которые инициировали и поддерживали законопроекты, направленные на создание ПЦУ.

Об этом говорится на странице Центра информации УПЦ МП.

В частности, он призвал не голосовать за депутатов, которые инициировали законопроект 4128-д, который позволил церковным общинам менять подчинение, в результате чего уже около 250 религиозных общин перешли к ПЦУ. Александр Бахов назвал имена этих депутатов: Николай Княжицкий, Ирина Подоляк и Виктор Еленский.

Россия хочет использовать выборы в Украине как окно возможностей для наступления на украинскую независимость и ведет об этом переговоры с Западом, считает председатель украинской части парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС Николай Княжицкий. Он убежден, что такой план не сможет стать воплощенным в Украине из-за позиции и единения политиков, которым не безразлична судьба страны, а также активной части патриотически настроенных граждан.