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среда, 09 марта 2022 14:04

Спецтема: Война России против Украины

"Московитские ублюдки и пушечное мясо" - Ярош обратился к оккупантам

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&quot;Московитские ублюдки и пушечное мясо&quot; - Ярош обратился к оккупантам
Дмитрий Ярош обратился к оккупантам. Фото: facebook.com/dyastrub

"Мы – тысячелетняя Украинская Нация, мы – единственные, целеустремленные, верные. Мы – Нация Победителей".

Пусть вековой враг знает: его на украинской земле ждет только позор и смерть, заявил ветеран российско-украинской войны, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в Facebook.

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"Сколько бы, эти московитские ублюдки, не бросили против нас пушечного мяса и техники, мы их всех убьем… Мы, обязательно, освободим все украинские земли и построим счастливое и богатое Украинское Государство. Победа будет за нами", – написал Ярош.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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