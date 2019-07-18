Мосийчук снялся с выборов

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1332
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 495
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 864
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 666
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 702
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 666
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3132
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1449
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 909
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
14
16
20
3
Полиция взялась расследовать &quot;чернуху&quot; против кандидата &quot;Слуги народа&quot;
Полиция взялась расследовать "чернуху" против кандидата "Слуги народа"
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Видео
Все видео
Мосийчук снялся с выборов
Мосийчук снялся с выборов
Зеленский рассказал о встрече с олигархами
Зеленский рассказал о встрече с олигархами
82% уникальных постов Instagram посвященные партии Зеленского
82% уникальных постов Instagram посвященные партии Зеленского
Зеленский устроил "разгон" руководителю Николаевщины
Зеленский устроил "разгон" руководителю Николаевщины
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 702
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1764
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 909
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2601
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 2052
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
четверг, 18 июля 2019 08:14

Мосийчук снялся с выборов

  Комментировать
Мосийчук снялся с выборов
Экс-радикал Игорь Мосийчук снял свою кандидатуру с внеочередных выборов в Верховную Раду. Фото - facebook.com/igor.mosijcuk

Нардеп Верховной Рады VIII созыва, кандидат на досрочных выборах по 94-му округу Игорь Мосийчук заявил, что не будет баллотироваться.

24 мая он вышел из Радикальной партии Олега Ляшко. А теперь призвал избирателей поддержать кандидата от президентской партии "Слуга народа" Александра Дубинского. Об этом он сказал в видеообращении в Facebook. При этом добавил, что не поддерживает ни Дубинского, ни "Слугу народа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд отклонил заявление Мосийчука о запрете КиевПрайда

Мосийчук также рассказал, что ему якобы предлагали "мочить" Дубинского. И стать "техническим кандидатом" нардепа Игоря Кононенко, который избирается по тому же округу. Даже давали деньги за снятие в его пользу. По этому поводу политик обратится теперь в полицию и Государственное бюро расследований.

В 94-й округ входит Васильков, Обухов и два района - Обуховский и Васильковский. Там баллотируется 41 кандидат.

Нардеп Игорь Мосийчук подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. Инцидент произошел перед выходом Мосийчука с Радикальной партии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мосийчук снялся с выборов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 44620
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 1 Просмотров: 29549
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 27893
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 27831
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 25695
Политика
Озвучили зарплату преЗЕдента за июнь
Озвучили зарплату преЗЕдента за июнь Просмотров: 2349
Конгресс США заблокировал процедуру импичмента Трампа
Конгресс США заблокировал процедуру импичмента Трампа Просмотров: 216
Полиция составила протокол на мужчину за карикатуры на Зеленского
Полиция составила протокол на мужчину за карикатуры на Зеленского Просмотров: 1278
Зеленский призвал предоставлять гражданство лицам, которые страдают от нарушения прав в своих странах
Зеленский призвал предоставлять гражданство лицам, которые страдают от нарушения прав в своих странах Просмотров: 162
В Киеве на взятке полиция задержала главного финансового ревизора ГФС
В Киеве на взятке полиция задержала главного финансового ревизора ГФС Просмотров: 180
Больше всего комментируют
11
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
2
Внеочередное заседание: Парубий ответил на просьбу Зеленского
Голосов: 6686
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua