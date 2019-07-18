Мосийчук снялся с выборов

Экс-радикал Игорь Мосийчук снял свою кандидатуру с внеочередных выборов в Верховную Раду. Фото - facebook.com/igor.mosijcuk

Нардеп Верховной Рады VIII созыва, кандидат на досрочных выборах по 94-му округу Игорь Мосийчук заявил, что не будет баллотироваться.

24 мая он вышел из Радикальной партии Олега Ляшко. А теперь призвал избирателей поддержать кандидата от президентской партии "Слуга народа" Александра Дубинского. Об этом он сказал в видеообращении в Facebook. При этом добавил, что не поддерживает ни Дубинского, ни "Слугу народа".

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Мосийчук также рассказал, что ему якобы предлагали "мочить" Дубинского. И стать "техническим кандидатом" нардепа Игоря Кононенко, который избирается по тому же округу. Даже давали деньги за снятие в его пользу. По этому поводу политик обратится теперь в полицию и Государственное бюро расследований.

В 94-й округ входит Васильков, Обухов и два района - Обуховский и Васильковский. Там баллотируется 41 кандидат.

Нардеп Игорь Мосийчук подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. Инцидент произошел перед выходом Мосийчука с Радикальной партии.