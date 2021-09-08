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Моргенштерна, которому "пох*й" на российскую агрессию, снова везут в Украину

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Моргенштерна, которому &quot;пох*й&quot; на российскую агрессию, снова везут в Украину
Объявление опубликовала компания Kontramarka.ua. Фото: kontramarka.ua

Российского артиста Моргенштерна, который называет президента РФ Путина "красавчиком" и которому безразлично на российскую агрессию против Украины, захват украинских территорий и убийства украинцев, снова везут с концертами в украинские города.

Объявление опубликовал билетный оператор, компания Kontramarka.ua.

Концерты анонсируют в Запорожье 13 ноября, Харькове - 15, и Киеве во Дворце спорта - 16 ноября.

Украинская компания называет Моргенштерна "музыкальным феноменом и рэпером нового времени".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"

"В Украине снова везут Моргенштерна, фаната Путина, которому "похер чей Крым и что на Донбассе" и который намекал что РФ не причастна к войне. Соответствующие сообщения появились на сайте контрамарки.

Один из тех, кто его сюда везет - Александр Порядченко. Он и кримнашиста Басту тянет в декабре в Киев. Интересно, по Моргенштерну ОАСК снял запрет въезда СБУ, или он просто снова обманывает своих фанатов?" - пишет в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко.

24 сентября в столичном Дворце спорта анонсируют концерт российской группы "Кино", гитарист которого Юрий Каспарян выступал в оккупированном Россией Крыму. Концерты организовывал Александр Цой.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

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Дата
08
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