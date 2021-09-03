После выступлений в Крыму участники группы "Кино" собрались в Киев

Группа "Кино" анонсировала выступление в Киеве 24 сентября. Фото: facebook.com/kino2020official/

Российская группа "Кино" хочет посетить Украину с концертом. Выступление запланировано 24 сентября в столичном Дворце спорта.

Информацию подтвердили в Facebook коллектива. В продаже уже появились билеты.

Состав группы, который даст концерт в Киеве, - два оригинальных басисты группы разных лет Александр Титов, Игорь Тихомиров и гитарист Юрий Каспарян. Последний выступал в оккупированном Россией Крыму.

В 2018 году в оккупированном Севастополе и Симферополе состоялись концерты. На них музыка группы "Кино" звучала в исполнении большого симфонического оркестра под соло Юрия Каспаряна. Продюсером проекта "Симфоническое кино" выступил Александр Цой. Аналогическое выступление проходило в Севастополе в 2017 году. После этих концертов Каспарян и Цой появились в базе "Миротворец", пишет "Новое время".

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.