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понедельник, 20 июля 2020 13:26

"Монобольшинства в Раде фактически не существует" - КИУ

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С начала 2020 года у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Верховной Рады.

Об этом со ссылкой на данные с сайта Верховной Рады отметили в Комитете избирателей Украины (КИУ).

В частности, если в период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов "Слуги народа", то за период с января по июль 2020-го показатель поддержки снизился до 220 депутатов.

Всего, начиная с января, было принято 87 законов. По данным КИУ, в среднем за них голосовали только 220 депутатов "Слуги народа".

Таким образом, большинство законов не были бы приняты без голосов депутатов других фракций и групп парламента.

Автор: facebook.com/cvu.ngo
  Информация о голосовании за законы по данным официального сайта ВРУ.
Информация о голосовании за законы по данным официального сайта ВРУ.

Так, из 87 принятых законов депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов "за" только за 29 законов. Остальные 58 законов не были бы приняты без помощи других политических сил.

При этом следует учесть, что абсолютное большинство законов были инициированы членами правящей команды: президентом, правительством, народными депутатами "Слуги народа".

Среди последних примеров: законопроект №729 поддержали 212 депутатов "Слуги народа", №720 - 210 депутатов, №697 - 213 депутатов, №681 - 215 депутатов, №677 - 214 депутатов, №671 - 205 депутатов, №678 - 211 депутатов , №613 - 212 депутатов, №600 - 187 депутатов.

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"По состоянию на сегодня монобольшинства фактически не существует. Из 247 депутатов "Слуги народа" регулярно голосуют только 220. За почти год работы "Слуга народа" "потеряла" часть депутатов и сейчас преобладает тенденция к дальнейшему спаду", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

По его мнению, "перелом в фракционной дисциплине произошел в марте, когда депутаты отправили в отставку правительство А. Гончарука и генерального прокурора, стало причиной внутренних противоречий во фракции. После этого монобольшинство также провалило ряд важных кадровых назначений и в целом деятельность фракции сопровождалась громкими публичными скандалами и отсутствием единой позиции".

Депутат от "Слуги народа", глава Комитета соцполитики Галина Третьякова заявила, что зарплата нардепов недостаточна для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц. После вычета налогов они получают 32-35 тыс. в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

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