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Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала

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Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
Третьякова пожаловалась на зарплату депутатов. Фото: "Цензор.нет"

Депутат от "Слуги народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова заявила, что зарплата нардепов недостаточна для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.

"Депутатская зарплата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", - считает Третьякова, передает "Громадське".

Депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. Грн в месяц. После вычета налогов они получают 32-35 тыс. В зависимости от того, принимал ли парламентарий отпуск.

"Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц - у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь то сформировать свои расходы", - заявила она.

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Еще большей проблемой Третьякова назвала низкие выплаты на организацию работы народного депутата. Много времени занимает обработка входящей корреспонденции.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную. Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание. На помощников предоставляется 42 тыс грн на четырех человек. Этого мало", - считает Третьякова.

Верховная Рада Украины 17 июля завершила 3 ​​сессию IX созыва. Депутаты так и не рассмотрели языковой законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

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Дата
19
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