Монастырский про вертолеты для гостей Ермака: "Абсолютно нормальная ситуация"

Должностные лица могут использовать ведомственную авиацию в соответствии с обычными протоколами.
Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге, отвечая на вопрос о возможных перелетах руководства Офиса президента вертолетами ГСЧС, передает Укринформ.
"Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет", отметил министр.
Это "совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, (определенной — ред.) процедуры, используют ведомственную авиацию", добавил он.
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Президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали 50-летие главы ОП Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах в воскресенье, 21 ноября.
Чтобы доставить гостей в резиденцию президента "Синегора", использовали вертолеты ГСЧС.
Позже в Офисе президента отрицали эту информацию.
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