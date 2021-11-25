Монастырский про вертолеты для гостей Ермака: "Абсолютно нормальная ситуация"

Монастырский прокомментировал перелеты руководства ОП вертолетами ГСЧС. Фото: slovoidilo.ua

Должностные лица могут использовать ведомственную авиацию в соответствии с обычными протоколами.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге, отвечая на вопрос о возможных перелетах руководства Офиса президента вертолетами ГСЧС, передает Укринформ.

"Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет", отметил министр.

Это "совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, (определенной — ред.) процедуры, используют ведомственную авиацию", добавил он.

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Президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали 50-летие главы ОП Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах в воскресенье, 21 ноября. Чтобы доставить гостей в резиденцию президента "Синегора", использовали вертолеты ГСЧС. Позже в Офисе президента отрицали эту информацию.