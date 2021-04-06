Молдавские СМИ сообщают, что Чауса вывез военный атташе посольства Украины

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Скандального судью Николая Чауса вывезли из Молдовы на автомобиле украинского посольства в Кишиневе Toyota RAV, за рулем находился военный атташе посольства Сергей Сметанюк. Об этом пишут молдавские СМИ.

По источникам Telegram-канала INDEX, Сметанюк владеет румынским языком.

Также журналисты указывают на важную деталь - мандат военного атташе Украины в Молдове Сергея Сметанюка якобы заканчивается 9 апреля 2021 года.

Источники, близкие к следствию, сообщили, что из машины украинского диппредставительства перед пересечением границы в пункте пропуска Отач вышли 2 человека, которые пересекли госграницу пешком.

"Не исключено, что после пересечения государственной границы соответствующих лиц увезла одна и та же машина", - пишут издания.

О том, что судью Чауса похитили иностранные граждане, которые пересекли границу с Украиной, ранее сообщил министр внутренних дел Молдовы Павел Войку.

Судью Чауса похитили неизвестные 3 апреля в центре Кишинева. Информацию о похищении подтвердила пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати. "Мужчину в возрасте 54 лет похитили трое мужчин. Инцидент произошел возле жилого дома в центре столицы. Полиции сообщили в 13:15. Органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело", - сообщила она.