 
Ексклюзивы
1/5
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 396
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 12033
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 207
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 369
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 108
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3564
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 792
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 873
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 342
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
7
6
3
8
10
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Видео
Все видео
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2025
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 369
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1224
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 396
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 45
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
пятница, 29 января 2021 17:43

Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт

  Комментировать
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Почему Россия укрепила позиции в ПАСЕ. Фото: УНИАН

Внешнеполитические позиции Украины в последнее время ослабли.

Об этом в разговоре с Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

"Президента Владимира Зеленского европейские партнеры не приглашают на встречи и не укрепляют контактов с ним. Ему до сих пор не позвонил избранный президент США Джо Байден. Не пригласили в этом году выступить на международном экономическом форуме в Давосе. Первоначальный интерес к его феноменальной победы на выборах прошел. Дальнейшего авторитета у мировых лидеров ему пока завоевать не удалось. Очевидно, после личного знакомства или интервью известным в мире медиа потеряли этот интерес. К тому же ничего содержательного за почти 2 года Украина Зеленского на международной арене не предложила ", - пояснил Горбач.

В Парламентской ассамблее Совета Европы украинская делегация уже добивалась лишения России права голосовать на этой площадке.

"За новоизбранной власти это было потеряно. Теперь украинская делегация состоит в основном из новичков, которые не могут представлять активную позицию. Высказывали дипломатично недовольство после того, как Россия вернулась — пропускали сессию в июне прошлого года. Повторять это уже неэффективно. Нужно поднимать наш авторитет. Самое главное — вносить предложения. Вот формируют Крымскую платформу, где, в частности, будет идти и о правах человека в Крыму. Это достойная инициатива. Еще есть судебные процессы, где Украина успешно гнет свою линию. Площадку ПАСЕ можно будет использовать для проведения пресс-конференций по этим вопросам и для остальных политических заявлений, троллинга российской стороны. Надо указывать и европейским партнерам на несоответствие их действий уставу и задачам организации. Становиться в морально-политическую позу и решаться критиковать коллег из других делегаций".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсеком ПАСЕ впервые в истории стала женщина

Основная причина возврата и утверждения позиций России в ПАСЕ — наглость их делегации, сказал эксперт.

"Это залог их успеха в диалоге с европейцами. Также весомыми для бюджета организации являются членские взносы РФ, которые они восстановили после возвращения".

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 28 января, подтвердила полномочия делегации России. ПАСЕ не ввели против РФ санкции, что противоречит их принципам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто

Рак начали лечить радиацией

Официантка выиграла $35 млн

Пророссийские активисты подняли восстание

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

Королева попыталась бросить вызов США

Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

Сгорели 15 человек

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 35308
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 28134
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 25911
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 16012
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 14814
Политика
Разумков рассказал, почему помог провалить назначение Витренко
Разумков рассказал, почему помог провалить назначение Витренко Просмотров: 720
Роспропаганда в телевизоре: канал Медведчука оштрафовали, Мураева - назначили проверку
Роспропаганда в телевизоре: канал Медведчука оштрафовали, Мураева - назначили проверку Просмотров: 495
За пресс-конференцию Зеленского украинцы заплатили 270 тыс. грн
За пресс-конференцию Зеленского украинцы заплатили 270 тыс. грн Просмотров: 162
Венедиктова спасает Татарова - НАБУ
Венедиктова спасает Татарова - НАБУ Просмотров: 288
Во фракции "слуг" назвали кандидатов на министра энергетики
Во фракции "слуг" назвали кандидатов на министра энергетики Просмотров: 774
Больше всего комментируют
4
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
2
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Голосов: 18961
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть