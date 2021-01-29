Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт

Почему Россия укрепила позиции в ПАСЕ. Фото: УНИАН

Внешнеполитические позиции Украины в последнее время ослабли.

Об этом в разговоре с Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

"Президента Владимира Зеленского европейские партнеры не приглашают на встречи и не укрепляют контактов с ним. Ему до сих пор не позвонил избранный президент США Джо Байден. Не пригласили в этом году выступить на международном экономическом форуме в Давосе. Первоначальный интерес к его феноменальной победы на выборах прошел. Дальнейшего авторитета у мировых лидеров ему пока завоевать не удалось. Очевидно, после личного знакомства или интервью известным в мире медиа потеряли этот интерес. К тому же ничего содержательного за почти 2 года Украина Зеленского на международной арене не предложила ", - пояснил Горбач.

В Парламентской ассамблее Совета Европы украинская делегация уже добивалась лишения России права голосовать на этой площадке.

"За новоизбранной власти это было потеряно. Теперь украинская делегация состоит в основном из новичков, которые не могут представлять активную позицию. Высказывали дипломатично недовольство после того, как Россия вернулась — пропускали сессию в июне прошлого года. Повторять это уже неэффективно. Нужно поднимать наш авторитет. Самое главное — вносить предложения. Вот формируют Крымскую платформу, где, в частности, будет идти и о правах человека в Крыму. Это достойная инициатива. Еще есть судебные процессы, где Украина успешно гнет свою линию. Площадку ПАСЕ можно будет использовать для проведения пресс-конференций по этим вопросам и для остальных политических заявлений, троллинга российской стороны. Надо указывать и европейским партнерам на несоответствие их действий уставу и задачам организации. Становиться в морально-политическую позу и решаться критиковать коллег из других делегаций".

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Основная причина возврата и утверждения позиций России в ПАСЕ — наглость их делегации, сказал эксперт.

"Это залог их успеха в диалоге с европейцами. Также весомыми для бюджета организации являются членские взносы РФ, которые они восстановили после возвращения".

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 28 января, подтвердила полномочия делегации России. ПАСЕ не ввели против РФ санкции, что противоречит их принципам.