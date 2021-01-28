Санкций не будет: российская делегация остается в ПАСЕ

ПАСЕ утвердила полномочия России. Фото: Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 28 января, подтвердила полномочия делегации России.

ПАСЕ не ввели против РФ санкции, что противоречит их принципам, сообщила "Европейская правда".

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"За" проголосовали 107 депутатов, "против" выступили 36, а 24 политика "воздержались". Российские делегаты не имели права участвовать в голосовании, поскольку вопрос касался полномочий делегации РФ.

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил проект о подтверждении полномочий российской делегации. В ПАСЕ осудили авторитарный характер действий России, однако накладывать санкции на Россию отказались.