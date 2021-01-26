Генсеком ПАСЕ впервые в истории стала женщина

ПАСЕ обзавелась новым Генсеком, впервые за 72 года пост достался женщине. Фото: Reuters

На текущей сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы избрали нового генерального секретаря Ассамблеи.

Так, новым генсеком стала Деспина Чатсивалиу-Цовилис. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

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Она первая женщина, занявшая этот пост за 72-летнюю историю ассамблеи. Ранее Деспина возглавляла секретариат Комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

Также сегодня избрали нового заместителя генсека ПАСЕ. Им стал норвежец Бьорн Берг.

Украина инициировала официальное обжалование полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Инициативу поддержали 38 членов Ассамблеи из 5 различных делегаций. Ассамблея окончательно рассмотрит вопрос во время заседания 28 января.