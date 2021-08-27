"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс

Иосиф Зисельс: "На наших ногах еще остались кандалы из империи. Но мы уползает, и это самое важное. В "русский мир" нас уже вернуть невозможно". Фото: Тарас Подолян

Власть не заинтересована в гуманитарной сфере, а именно она является элементом создания нации. Самая главная угроза внутри страны – популисты, которые лишь имитируют деятельность. Гражданское общество – главное достижение Украины за время независимости.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"У власти нет интереса к гуманитарной сфере. Верхушка не видит в этом важности, – говорит он. – За два года не назначили вице-премьера по гуманитарным вопросам. А нацию создают именно гуманитарные аспекты, а не экономика или юриспруденция. Нет внимания к культуре. Не сформирована политика памяти. Литература, язык, история – власть этим не интересуется. Она стремится создать вертикаль".

В свое время Янукович получил консолидированную власть – единство парламента и Кабмина – и использовал ее, чтобы грабить страну. Нынешние – неофиты в политике, но тоже пытаются сплотиться, говорит правозащитник.

"За два года они не выполнили ни одного обещания. Нет мира. Коррупция не преодолена. Олигархи не побеждены. Тарифы повышаются. Их задача, как и у любых популистов, – имитировать активность. Украине угрожают не радикалы с рейтингом 1,5 процента, а популисты – то есть лжецы. Обещают то, что не способны сделать", – отмечает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости

Президент Зеленский, которому вменяли советскую идентичность, за два года власти изменился. Однако эти изменения не слишком заметны, считает Зисельс.

"Каждый человек меняется. Он стал лучше ориентироваться в определенных вопросах. Однако ему всё пишут. Он почти ничего не говорит от себя. Это государству ничего не дает", – делает выводы он.

30-я годовщина Независимости – очень важная для Украины дата, отмечает диссидент.

"Мы непоследовательно и медленно движемся в европейскую цивилизацию. Это тяжелый путь. На наших ногах еще остались кандалы из империи. Но мы уползает, и это самое важное. В "русский мир" нас уже вернуть невозможно".

Годы независимости дали новое поколение, которое родилось и выросло в Украине, говорит Зисельс.

"Оно неоднородное. Есть такие, которые говорят: "Нет, мы не можем ждать. Хотим жить хорошо и сейчас" – и уезжают на Запад. Но есть способная и энергичная молодежь, которая остается. И ее больше. Любая попытка власти вернуть нас в Россию вызывает Майдан. Есть и другие причины восстаний – экономические, политические, предательство национальных интересов. Но спусковой крючок – поворот к России. Гражданское общество – это главное достижение Украины периода независимости", – заключает он.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте в журнале "Країна"

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День Независимости Украины". Его отметили лишь раз - в июле 1991-го. 24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года его поддержал народ на Всеукраинском референдуме. Поэтому дату празднования Дня Независимости изменили. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.