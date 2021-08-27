 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 54
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 513
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 6912
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 747
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
5 Просмотров: 396
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 576
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1413
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 918
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 594
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
7
20
27
6
7
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Видео
Все видео
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 765
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1467
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1161
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1656
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 396
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 20:23

"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс

1 Комментировать
&quot;Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания&quot; - Зисельс
Иосиф Зисельс: "На наших ногах еще остались кандалы из империи. Но мы уползает, и это самое важное. В "русский мир" нас уже вернуть невозможно". Фото: Тарас Подолян

Власть не заинтересована в гуманитарной сфере, а именно она является элементом создания нации. Самая главная угроза внутри страны – популисты, которые лишь имитируют деятельность. Гражданское общество – главное достижение Украины за время независимости.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"У власти нет интереса к гуманитарной сфере. Верхушка не видит в этом важности, – говорит он. – За два года не назначили вице-премьера по гуманитарным вопросам. А нацию создают именно гуманитарные аспекты, а не экономика или юриспруденция. Нет внимания к культуре. Не сформирована политика памяти. Литература, язык, история – власть этим не интересуется. Она стремится создать вертикаль".

В свое время Янукович получил консолидированную власть – единство парламента и Кабмина – и использовал ее, чтобы грабить страну. Нынешние – неофиты в политике, но тоже пытаются сплотиться, говорит правозащитник.

"За два года они не выполнили ни одного обещания. Нет мира. Коррупция не преодолена. Олигархи не побеждены. Тарифы повышаются. Их задача, как и у любых популистов, – имитировать активность. Украине угрожают не радикалы с рейтингом 1,5 процента, а популисты – то есть лжецы. Обещают то, что не способны сделать", – отмечает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости

Президент Зеленский, которому вменяли советскую идентичность, за два года власти изменился. Однако эти изменения не слишком заметны, считает Зисельс.

"Каждый человек меняется. Он стал лучше ориентироваться в определенных вопросах. Однако ему всё пишут. Он почти ничего не говорит от себя. Это государству ничего не дает", – делает выводы он.

30-я годовщина Независимости – очень важная для Украины дата, отмечает диссидент.

"Мы непоследовательно и медленно движемся в европейскую цивилизацию. Это тяжелый путь. На наших ногах еще остались кандалы из империи. Но мы уползает, и это самое важное. В "русский мир" нас уже вернуть невозможно".

Годы независимости дали новое поколение, которое родилось и выросло в Украине, говорит Зисельс.

"Оно неоднородное. Есть такие, которые говорят: "Нет, мы не можем ждать. Хотим жить хорошо и сейчас" – и уезжают на Запад. Но есть способная и энергичная молодежь, которая остается. И ее больше. Любая попытка власти вернуть нас в Россию вызывает Майдан. Есть и другие причины восстаний – экономические, политические, предательство национальных интересов. Но спусковой крючок – поворот к России. Гражданское общество – это главное достижение Украины периода независимости", – заключает он.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте в журнале "Країна"

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День Независимости Украины". Его отметили лишь раз - в июле 1991-го.

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года его поддержал народ на Всеукраинском референдуме. Поэтому дату празднования Дня Независимости изменили. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 9486
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 6912
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4311
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 4140
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 3879
Политика
Дело Павловского: заседание суда состоится 30 августа
Дело Павловского: заседание суда состоится 30 августа 1 Просмотров: 72
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7
 Просмотров: 513
Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек
Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек Просмотров: 189
Украина разрывает контракт на поставку Covid-вакцин из Индии
Украина разрывает контракт на поставку Covid-вакцин из Индии Просмотров: 594
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко 4 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
13
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
10
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
6
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
5
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Голосов: 8125
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть