Минюст обратился в суд, чтобы запретить партию Шария

Прокремлевского блогера Шария объявили в розыск.

Министерство юстиции направило иск в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности партии Шария. Об этом сообщила пресс-служба суда в четверг.

Министерство просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме в министерство от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности партии Шария и запретить ее деятельность.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Судебное заседание назначено на 6 апреля.

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"Мы не ожидаем, что дело будет простое и легкое. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц.

Но, как показывает материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

16 февраля СБУ объявила о подозрении прокремлевскому блогеру Анатолию Шарию по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Также СБУ заявила о внесении заведомо ложных сведений при перерегистрации партии Шария. Блогера объявили в розыск.