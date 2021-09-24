Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог

Михаил Басараб: "Минские договоренности противоречат национальным интересам. Не предусматривают ответственности России за ущерб, причиненный агрессией. Они не ратифицированы и подписаны под угрозой применения силы. Это делает их ничтожными согласно нормам международного права". Фото: Тарас Подолян

Во время встречи президентов Зеленского и Байдена не упомянули о Минских договоренностях. Отсутствие упоминания в совместном заявлении – первый шаг к делегитимации этих договоренностей, противоречащих интересам Украины.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Михаил Басараб.

"Есть мнение, что Минские договоренности – безальтернативный путь к миру, – говорит он. – Это ошибка. Они устраивают Россию и были подписаны под давлением Москвы. РФ и Порошенко сделали больше всего, чтобы документ считали единственным путем к миру. Но это путь к еще большей войне".

Минские договоренности противоречат национальным интересам. Не предусматривают ответственности России за ущерб, причиненный агрессией. "Они не ратифицированы и подписаны под угрозой применения силы. Это делает их ничтожными согласно нормам международного права. Зеленский не сделал ничего, чтобы убедить мир в этом. Не предложил другое – правовое решение", – отмечает политолог.

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Отсутствие упоминаний о Минских договоренностях в совместном заявлении Зеленского и Байдена – большой позитив и шаг к их делегитимации. Хорошо, что в заявлении четко отметили и факт вооруженной агрессии России, и о ее ответственности, заявляет Басараб.

Полное интервью с Михаилом Басарабом читайте в журнале "Країна"

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. Минский протокол подписали в сентябре 2014 года – соглашение о перемирии и урегулировании конфликта на Донбассе. Также позже утвердили план выполнения договоренностей.