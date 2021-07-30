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"Россия пытается провоцировать": Резников прокомментировал кризис в ТКГ

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&quot;Россия пытается провоцировать&quot;: Резников прокомментировал кризис в ТКГ
По словам вицепремьера, способы выйти из кризиса есть. Фото: Lb.ua

Кризис, который в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе длится с февраля, продолжается из-за провокации России. Однако способы остановить "заморозку" переговоров есть. Об этом заявил Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, в интервью "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер ответил на вопрос, что происходит в политической подгруппе ТКГ. "В онлайн-заседания подгруппы так называемые приглашенные Россией представители ОРДЛО все еще подключают осужденную в Украине за терроризм гражданку Пирогову. Ее трек-рекорд говорит, что она аферистка, которая давно имела проблемы с законом, еще до начала войны. Мы публично и письменно заявили, что с такими людьми Украина вести консультации не будет. Как считал недавно сменившийся модератор ОБСЕ в группе Пьер Морель, причины исключительно процессуального характера. Поэтому и проводили сначала двусторонние консультации со сторонами, а после неформальное общение со всеми. Для открытия официального, по понятным причинам, была помеха - участие террористки. Для нас это принципиально", - заявил Резников.

История ТКГ уже знает такой прецедент, добавил вице-премьер. "Когда Минск был очным, россияне делали попытку приводить другого уголовника, на что Кучма говорил, что не будет вести переговоры, и уходил. Поэтому то, что происходит сейчас - это повторная попытка провокации, попытка заставить нас сидеть с террористом за одним столом. А понимая, что мы будем отказываться - тянуть время и обвинять нас либо, как минимум, попытаться избавиться от представителей ОРДЛО в Украинской делегации: Сергея Гармаша, Константина Либстера, Дениса Казанского и Вадима Горана, - которые уже год там заседают", - отметил Резников.

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По словам вице-премьера, способы выйти из кризиса есть. "Но я бы не хотел их озвучивать, учитывая политику поведения наших российских визави, чтобы не происходила и дальнейшая "заморозка" переговоров", - заявил Резников.

Алексей Резников не исключает, что будет представлять Украину на заседаниях ТКГ. Он является первым заместителем председателя украинской делегации. Следующее заседание ТКГ запланировано на конец августа. Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ на сегодня Леонид Кравчук. Он находится в реанимации после операции на сердце.

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Дата
30
июля

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