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понедельник, 26 апреля 2021 17:00

Минобороны Украины снова включило в Гособоронзаказ самоходные гаубицы "Дана": "Слуги народа" поддерживают странную сделку

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В ноябре 2020-го Юрий Бутусов обвинил руководство Генштаба и Минобороны в попытке закупить 30 единиц самоходных артиллерийских установок калибра 152 мм "Дана М2" производства чешской компании "Excalibur". Бутусов довольно профессионально прокомментировал отсутствие целесообразности в закупке недальнобойной артиллерийской системы разработки 70-х годов прошлого века с советским калибром 152 мм.

Чуть позже, уже при рассмотрении изменений к Гособоронзаказу, депутат ЕС и бывший командир десантно-штурмовых войск Михаил Забродский доказал и коррупцию в данном контракте – в 2018-ом году Украине предлагали "Даны" по 812 тысяч евро за единицу (и тогда, кстати, военные отказались от закупки), а уже в 2020-ому году цена выросла до 1,29 млн. евро за машину. На 30 машинах это 14 миллионов евро "разницы".

 

Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" в натовском калибре 155 мм с гораздо большим радиусом действия, чем "Дана", выглядит более эффективным решением. К тому же, "Богдана" производится Краматорским заводом тяжелого станкостроения на базе украинского же шасси "КрАЗ".

Парламентский комитет в прошлом году так и не поддержал закупку "Дан" - против выступили и депутаты "Слуги народа".

И про эту историю можно было забыть, если бы в проект Гособоронзаказа уже на этот год, который прямо сейчас рассматривает профильный комитет парламента, Минобороны опять не включило … гаубицы "Дана" по той же стоимости!

По нашей информации, закупку планируют согласовать – про прошлогодний скандал якобы все забыли, и сейчас "по-тихому" ручные депутаты "Слуги народа" проголосуют за финансирование чешских "Дан". Депутаты комитета нацбезопасности от "Европейской Солидарности" – Андрей Парубий и Михаил Забродский уже молчат и может даже проголосуют "за". Минобороны нашли формулу успеха – в обмен на лояльность при закупке "Дан", МО не будет выставлять "Кузнице на Рыбальськом" Петра Порошенко рекламации за поставленные боеприпасы и корабли.

Хвиля
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26
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