Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое

Министр юстиции Денис Малюска показал, как готовится к бустерной дозе вакцины против коронавируса.
Видео выложил в Instagram.
"До фотосъемки вакцинации бустерной дозой оставалось всего 5 дней", - написал.
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Малюська качал руку офисной бумагой и подтягивался на турнике.
Министр не в первый раз выкладывает шутливые видео и фото. Два года назад он становился на голову после отчета в Верховной Раде, сидел на столе.
Также сравнивал себя с британским киногероем Джеймсом Бондом, одевал на работу костюм деда Мороза.
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6 января в Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса для всех желающих от 18 лет.
Бустер должен усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма вируса "Омикрон".
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