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пятница, 14 января 2022 16:32

Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
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Министр отпустил усы и занялся спортом
Фото: denismalyuska
Два года назад становился на голову
Сидел на столе в рабочем кабинете
Малюська дома з собакой

Министр юстиции Денис Малюска показал, как готовится к бустерной дозе вакцины против коронавируса.

Видео выложил в Instagram.

"До фотосъемки вакцинации бустерной дозой оставалось всего 5 дней", - написал.

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Малюська качал руку офисной бумагой и подтягивался на турнике.

Министр не в первый раз выкладывает шутливые видео и фото. Два года назад он становился на голову после отчета в Верховной Раде, сидел на столе.

Также сравнивал себя с британским киногероем Джеймсом Бондом, одевал на работу костюм деда Мороза.

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Публикация от Denis Malyuska (@denismalyuska)

6 января в Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса для всех желающих от 18 лет.

Бустер должен усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма вируса "Омикрон".

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Дата
14
января

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