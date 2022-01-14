Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое

Фото: denismalyuska

Министр юстиции Денис Малюска показал, как готовится к бустерной дозе вакцины против коронавируса.

Видео выложил в Instagram.

"До фотосъемки вакцинации бустерной дозой оставалось всего 5 дней", - написал.

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Малюська качал руку офисной бумагой и подтягивался на турнике.

Министр не в первый раз выкладывает шутливые видео и фото. Два года назад он становился на голову после отчета в Верховной Раде, сидел на столе.

Также сравнивал себя с британским киногероем Джеймсом Бондом, одевал на работу костюм деда Мороза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Malyuska (@denismalyuska)

6 января в Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса для всех желающих от 18 лет. Бустер должен усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма вируса "Омикрон".