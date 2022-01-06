В Украине стартовала запись на бустерную Covid-вакцинацию

Минздрава разрешил бустерное вакцинирование для всех граждан от 18 лет. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

С сегодняшнего дня, 6 января, в Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса для всех желающих старше 18 лет через систему Helsi.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней. С момента второй должна пройти минимум шесть месяцев", - напомнили в сообщении.

Посмотреть, сколько времени прошло с момента получения последней прививки, можно в разделе "Мои вакцинации" на портале Helsi.

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Записаться на прививку можно по ссылке. Для этого нужно на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации.

После выбора пункта вакцинации в удобном месте необходимо выбрать один из доступных слотов в удобный день и время, записаться и получить подтверждение записи в приложении Helsi или через SMS-сообщения.

6 января Министерство здравоохранения разрешило бустерную вакцинацию для всех граждан старше 18 лет. Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.