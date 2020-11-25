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среда, 25 ноября 2020 08:20

Министра инфраструктуры могут "попросить" с должности - СМИ

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Министра инфраструктуры могут &quot;попросить&quot; с должности - СМИ
Министра инфраструктуры Владислава Криклия могут уволить с его должности. Фото: facebook.com/vladkryklii

Министра инфраструктуры Владислава Криклия могут уволить с его должности.

Якобы заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко предлагает назначить действующего главу Укравтодора Александра Кубракова вместо Криклия. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Кабмине.

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"Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова", - рассказал один из информированных членов правительства.

Таким образом Тимошенко пытается участвовать в переформатировании Кабмина, хотя его направлением ответственности в ОПУ сейчас есть региональная политика.

Советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский подал в отставку. На следующий день после ее принятия заявил о хищении 36 млрд грн. на "Большом строительстве" дорог Владимира Зеленского, выделенных из фонда борьбы с коронавирусом.

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