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пятница, 14 января 2022 00:06

Министр обороны обсудил с главой Пентагона российские войска у границ Украины

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Министр обороны обсудил с главой Пентагона российские войска у границ Украины
Министр обороны США в разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заверил поддержку территориальной целостности Украины. Фото: Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Алексеем Резниковым сегодня, 13 января, военное наращивание России в Украине и вокруг нее.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по деескалации напряженности и обязались продолжить их тесную координацию", говорится в сообщении.

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Глава Пентагона еще раз подтвердил поддержку США.

"Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины, включая усилия по укреплению потенциала украинских войск путем предоставления помощи в области обороны", - говорится в заявлении.

11 января в министерстве обороны России заявили, что перекидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. На обучение направили около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники. Маневры будут проходить на граничащих с Украиной полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы. Вдоль границы с Украиной на конец ноября 2021 г. Россия сосредоточила почти 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение.

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