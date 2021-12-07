Министр обороны о возможном очередном вторжении РФ: "Российские ребята будут возвращаться в гробах"

Министр обороны пообщался с американским телеканалом. Фото: CNN

России не победить Украину.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников корреспонденту CNN.

Резников ответил: "Я не верю, что Россия победит в Украине. Это будет кровавая бойня, и российские ребята тоже будут возвращаться в гробах".

Министр обороны с журналистом посетили могилы украинских военных. "В России будут также такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?", - сказал министр.

Украина верит данным своей и американской разведок. Однако окончательного решения о новом витке агрессии РФ еще нет.

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Ранее министр обороны сообщал, что у украинской границы стянули 94 тыс. российских военных. В случае очередного нападения РФ США применят против Кремля самые жесткие санкции.