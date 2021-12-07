Министр обороны о возможном очередном вторжении РФ: "Российские ребята будут возвращаться в гробах"

России не победить Украину.
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников корреспонденту CNN.
Резников ответил: "Я не верю, что Россия победит в Украине. Это будет кровавая бойня, и российские ребята тоже будут возвращаться в гробах".
Министр обороны с журналистом посетили могилы украинских военных. "В России будут также такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?", - сказал министр.
Украина верит данным своей и американской разведок. Однако окончательного решения о новом витке агрессии РФ еще нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы с Украиной – Боррель о рисках новой агрессии РФ
Ранее министр обороны сообщал, что у украинской границы стянули 94 тыс. российских военных.
В случае очередного нападения РФ США применят против Кремля самые жесткие санкции.
Комментарии